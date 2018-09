Terrificante incidente sulla SS106 in Calabria: muore un 31enne [NOME e DETTAGLI]

4 settembre 2018 11:00

Terribile incidente sulla SS106 in Calabria: un uomo è morto sul colpo mentre si dirigeva a lavoro presso la Ditta Salvaguardia Ambientale

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica “con immenso dolore l’ennesima giovane vittima della S.S.106. Si tratta di Giuseppe Gerace che alla 2:30 di questa mattina ci ha lasciati in un incidente avvenuto a Crotone, in località Passovecchio. Giuseppe è morto sul colpo mentre si dirigeva a lavoro presso la Ditta Salvaguardia Ambientale. Era sposato e lascia una moglie e tre bambini piccoli. L’Associazione straziata dal dolore per l’ennesima tragedia avvenuta sulla famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria esprime sentimenti di sincero cordoglio, di solidarietà e vicinanza ideale alla Famiglia Gerace, ai parenti ed agli amici tutti per la dolorosa perdita del giovane Giuseppe”.