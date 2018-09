Domenica di sangue in Calabria: terrificante incidente sulla SS106, un morto ed un ferito

23 settembre 2018 09:15

Domenica di sangue in Calabria: terrificante incidente sulla SS106. Nel sinistro una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita. Traffico in tilt

Sulla strada statale 106 “Jonica” il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, al km 213,600, all’altezza di Belcastro in provincia di Catanzaro, a causa di un tamponamento tra due autovetture. Nel sinistro una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

