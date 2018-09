Incendi in Calabria: riaperte le statali

26 settembre 2018 22:40

Incendi in Calabria: sono stati riaperti i tratti delle statali 283 “delle Terme Luigiane” e della 18 “Tirrena Inferiore”, dopo la chiusura decisa a scopo precauzionale dall’Anas

Sono stati riaperti i tratti delle statali 283 “delle Terme Luigiane” e della 18 “Tirrena Inferiore”, dopo la chiusura decisa a scopo precauzionale dall’Anas per alcuni incendi in prossimita’ della sede stradale. La decisione e’ stata presa per il miglioramento della situazione sulla fascia costiera tirrenica della provincia di Cosenza dove per ore hanno lavorato vigili del fuoco, Calabria Verde e i canadair. Un nuovo incendio, pero’, si e’ sviluppato nell’entroterra, a Firmo. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni ma allo stato non risultano situazioni particolari di criticita’.