Impianti sportivi a Messina: a quando l’adozione di un regolamento?

7 settembre 2018 10:41

Il consigliere della Terza Circoscrizione Cacciotto sollecita nuovamente l’amministrazione ad adottare un regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali Messina

Il 30 luglio 2018, a Palazzo Zanca, sala Antonino Caponnetto Alessandro Cacciotto e i colleghi della Terza Circoscrizione, i consiglieri Libero Gioveni e Massimo Rizzo consegnavano all’Assessore allo Sport, Pippo Scattareggia, una bozza di regolamento sull’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali di Messina.

“Nei giorni scorsi, in consiglio circoscrizionale, su mia proposta – spiega Cacciotto- la 2 Commissione consiliare ha approvato la bozza di regolamento utilizzo e gestione impianti sportivi comunali che lunedì approderà in aula dove verrà approvata”.

Perché questa premessa? Perché Cacciotto la materia sportiva in città, dove ci sono tantissimi appassionati, tanti operatori del settore sportivo, va regolamentata.

“E’ singolare che un Comune come Messina ad oggi non possieda un regolamento; se per intenderci voglio utilizzare una palestra o un qualsiasi altro impianto di proprietà del comune devo essere messo nelle condizioni, in modo chiaro ed intelligibile, di sapere cosa fare, di collegarmi ad internet, compilare un modulo, inserire i dati e gli allegati necessari.

Ieri sera, alla notizia della chiusura “temporanea” degli impianti sportivi ho avuto una interlocuzione con l’Assessore Scattareggia il quale mi ha rassicurato che gli impianti sportivi, dopo una necessaria ricognizione, saranno riaperti.

Ho spiegato che serve dotarsi di un regolamento e che se quella bozza presentata può essere un valido supporto.

Solo con delle regole certe, il mondo sportivo può avere un salto di qualità. Il Comune- conclude Cacciotto– deve ovviamente fare la propria parte: investire nello sport e mettere a disposizione impianti sportivi efficienti”.