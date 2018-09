Impianti sportivi a Messina: ecco il bando per l’affido in gestione

18 settembre 2018 19:25

Pubblicato l’avviso per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Messina

E’ in pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale www.comunemessina.gov.it l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Messina. Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 9 di lunedì 1 ottobre, primo giorno lavorativo utile nel rispetto della scadenza del 30 settembre, tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it o consegnate direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Messina. Possono presentare la propria disponibilità alla gestione, anche in forma associata tra loro e con altri soggetti giuridici, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, regolarmente iscritte all’Albo delle Associazioni; le Federazioni sportive nazionali; le associazioni e le società sportive regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina svolta. Gli stessi non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e non devono trovarsi in posizione debitoria verso il Comune di Messina, né essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali. L’avviso è finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore ad essere invitati alla eventuale successiva gara che sarà indetta per l’affidamento del servizio.