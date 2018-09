3 settembre 2018 22:46

Calabria: nuovi mezzi per la Guardia Costiera, firmata una convenzione a Catanzaro

È stata siglata nella Cittadella regionale a Catanzaro la convenzione tra la Protezione civile regionale calabrese e la Direzione marittima – Guardia costiera. La stipula dell’accordo, sottoscritta dal Presidente della giunta Mario Oliverio, dal dirigente regionale dell’Unito’ operativa autonoma Protezione Civile Carlo Tansi e dal Contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo, direttore marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica, prevede la concessione in comodato d’uso gratuito all’Amministrazione marittima di tre gommoni dotati di motori fuoribordo e altrettanti carrelli stradali per il trasporto di imbarcazioni, oltre ad un fuoristrada, da utilizzare nelle attivita’ di prevenzione dei rischi e della salvaguardia delle vite umane in mare e in quelle di intervento in caso di emergenze, con particolare riferimento all’ambiente marino e costiero calabrese.

“Con questa convenzione – ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – inizia un nuovo percorso di interscambio di informazioni tra le sale operative della Protezione Civile regionale e quella della Guardia Costiera per ottimizzare la comunicazione nelle attivita’ di monitoraggio e di emergenza. Una sinergia che prevede anche la formazione reciproca di specifiche funzioni operative. Piu’ in generale – ha aggiunto Oliverio – si tratta di un altro passo in avanti nell’ambito della riorganizzazione della nostra Protezione Civile, questa volta nel campo del monitoraggio del mare, che per una regione come la nostra, con circa 800 chilometri di coste, assume una rilevanza strategica”.