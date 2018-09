Governo, Tria: “favorevole a taglio Irpef”

11 settembre 2018 20:22

Governo, Tria: “favore a taglio Irpef valutando compatibilità bilancio. Finanziare flat tax con tax expenditure”

“Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari“. Lo ha dichiarato il ministro dell’economia Giovanni Tria alla Summer School di artigianato. “Bisogna vedere le compatibilità di bilancio ma sono molto favorevole a partire”. “Oggi – ha detto inoltre – c’è una complessità di aliquote, aliquote alte, e una massa di Tax expenditures. Non si capisce mai chi vince e chi perde”. “La flat fax – ha quindi aggiunto – va finanziata con le tax expenditures” ma è “un processo complesso e richiede tempo”. “Nell’anno in corso ci sarà una correzione del debito dello 0,1%, vedremo gli ultimi dati. Siamo nella stabilizzazione”. “Personalmente – ha detto in un altro passaggio replicando a chi gli chiedeva di Tav e Tap – spero che si facciano, che il problema si sblocchi, che ci sia una soluzione, anche perché si tratta di grandi collegamenti internazionali”.