Gioia Tauro (RC): nasce uno sportello Affido per dare ascolto all’accoglienza

16 settembre 2018 15:17

Nasce uno sportello Affido per dare ascolto all’accoglienza

Sabato 22 Settembre 2018, dalle ore 18.30 alle ore 22.00, l’associazione SINAPSY, in via Corrado Alvaro Snc, Gioia Tauro, inaugura con un Aperitivo Solidale l’apertura dello SPORTELLO AFFIDO CALABRIA firmato M’aMa-Dalla Parte dei Bambini perchè “solo ascoltando il disagio si può prevenire l’insorgere dell’emergenza” ha spiegato Rossana Villari, responsabile del centro riabilitativo Sinapsy e attiva sostenitrice del progetto. L’associazione M’aMa (anche nota come rete delle Mammematte, attiva su territorio nazionale attraverso l’affido e l’adozione di minori con particolare attenzione ai bambini con bisogni speciali) insieme con l’associazione Sinapsy, ha raccolto la richiesta del territorio calabro di creare un punto di condivisione dove le coppie e i single interessati possano ricevere tutte le prime informazioni sull’affidamento familiare e sulle diverse forme di accoglienza a bambini e famiglie in difficoltà. L’equipe dello Sportello Affido invierà gli interessati agli enti competenti per la formazione. “Lo Sportello Affido -spiega più nel dettaglio la Villari, ora referente M’aMa in Calabria- offrirà una reperibilità h24, sette giorni su sette, in linea con l’ascolto che da sempre la rete delle MammeMatte offrono alle famiglie in difficoltà. Il nostro stesso centro Sinapsy supporta i bambini con fragilità, offrendo servizi di prevenzione, diagnosi e riabilitazione proprio per sostenere con loro anche e soprattutto le famiglie. Ora con lo Sportello vogliamo che tutti, single e coppie, siano messi a conoscenza della reale possibilità di accogliere un minore anche con bisogni speciali”. Il progetto di M’aMa prevede l’apertura di prossimi Sportelli anche in regioni come le Marche, la Toscana, l’Umbria. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ai progetti sull’Affidamento etero familiare in cui sono impegnate le due associazioni.