Ghettini vittoria da record

15 settembre 2018 23:00

Nuovo successo per il nuotatore genovese Francesco Ghettini, già recentemente affermatosi in Macedonia. Socio e testimonial UNVS della sezione di La Spezia presieduta da Davide Garbini, Ghettini si è imposto nella prestigiosa maratona di ben 36chilometri, da Capri a Napoli. La vittoria nella traversata di nuotopiù famosa del mondo, vale doppio, perchè Ghettini non solo hasbaragliato la quotatissima concorrenza internazionale, ma da ben 48anni, un italiano non riusciva ad imporsi. L’ultima volta fu nellontano 1980.