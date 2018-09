17 settembre 2018 22:15

Grande riconoscimento per i Veterani dello Sport. Franco Bulgarelli,delegato regionale dell’Emilia ha ricevuto la prestigiosa Stella diBronzo al merito sportivo dal Coni. Una importante onoreficenza per inumerosi anni dedicati al servizio dello sport anche in chiavedirigenziale. A breve verrà definita la giornata della consegna.