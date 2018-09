Francia: BdF, pil a +1,6% in 2018,19 e 20

14 settembre 2018 10:12

Parigi, 14 set. (AdnKronos) – Il pil della Francia dovrebbe registrare una crescita dell’1,6% nel 2018, nel 2019 e nel 2020. A stimarlo è la Banque de France, la banca centrale transalpina che oggi ha presentato un rapporto previsionale, e che rivede al ribasso le proprie stime. Inizialmente la banca centrale puntava su un pil in progressione dell’1,8% nel 2018 e dell’1,7% nel 2019.

Per quanto riguarda l’inflazione tendenziale, dopo +2,1% nel 2018 soprattutto a causa dei prezzi dell’energia, dovrebbe scendere a +1,7% nel 2019. Nel 2020 l’inflazione tendenziale è prevista a +1,8%.

Dopo 9,4% nel 2017, il tasso di disoccupazione in Francia dovrebbe scendere progressivamente passando al 9,1% nel 2018, all’8,8% nel 2019 e all’8,5% nel 2020.