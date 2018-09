Fortificazioni a Messina, Gioveni e Cacciotto: “Straordinaria risorsa per la città, ma chi le gestisce?”

21 settembre 2018 15:51

I consiglieri Cacciotto e Gioveni: “Chi gestisce le fortificazioni di Messina?”

La nostra città può certamente annoverare delle fortificazioni di tutto rispetto; dal Forte Gonzaga al Forte Ogliastri passando per il Forte Petrazza, sono diverse le fortificazioni che impreziosiscono la nostra città e che forse dovrebbero essere poste a maggiore conoscenza sia per la città e sia per coloro che da turisti si ritrovano a Messina. È quanto dichiarano il consigliere comunale Gioveni e il consigliere della Terza Circoscrizione Cacciotto, che in una nota rivolta all’Amministrazione “per meglio poter orientare delle proposte, delle idee sull’utilizzazione delle fortificazioni cittadini” chiedono di: