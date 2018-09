Festa di Madonna a Reggio Calabria, concerto evento su Rosa Balistrieri

5 settembre 2018 22:00

In occasione della festa in onore della Madonna della Consolazione, Santa Patrona della città di Reggio Calabria, saranno tanti gli eventi che prenderanno vita nelle location più belle e suggestive della città metropolitana. Domenica sera sulla scalinata del prestigioso Teatro “F. Cilea” si terrà il concerto-evento che ha registrato il tutto esaurito durante l’Estate Reggina 2018, questa volta in una location adatta ad un pubblico più vasto. L’iniziativa, promossa e realizzata dall’associazione culturale “Atmosfere Popolari”, ripercorre la storia e la musica della cantastorie Rosa Balistreri e della canzone popolare, fino ad arrivare ai brani del cantautore calabrese Michelangelo Giordano; canzoni in lingua italiana e in lingua dialettale calabrese ricche di sonorità etno-folk, ritmi popolari ed atmosfere suggestive Ad accompagnare il cantautore Michelangelo Giordano ci sarà il Maestro Adolfo Zagari alla fisarmonica, docente del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria ed eccellenza musicale reggina e Dario Zema, percussionista di grande versatilità musicale in continua sperimentazione artistica.