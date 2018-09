A Capo d’Orlando la tre giorni della Festa del Mare: degustazioni e animazione sul lungomare

6 settembre 2018 14:03

Da domani la tre giorni della “Festa del Mare, uno degli appuntamenti più belli dell’estate a Capo d’Orlando

Inizia domani, venerdì 7 settembre, la tre giorni dedicata alla “Festa del Mare” a Capo d’Orlando. Sul lungomare Andrea Doria i ristoratori orlandini proporranno degustazioni di piatti di pesce locale e prodotti tipici.

La manifestazione, che si concluderà domenica 9 settembre, sarà anche caratterizzata da animazioni per grandi e piccini con artisti da strada, il gruppo folk “I Nebrodi” che quest’anno celebra i 50 anni dalla fondazione e il cantautore Marco Corrao presente in tutte e tre le serate.

“La festa del mare è ormai un appuntamento fisso della nostra estate – commenta l’assessore al Turismo Rosario Milone – una iniziativa con la quale puntiamo da un lato a valorizzare i piatti realizzati con il prodotto principe del nostro mare, il pesce azzurro, e dall’altro, grazie al fondamentale apporto dei ristoratori orlandini, volgiamo spostare l’attenzione sul mese di settembre, climaticamente perfetto per attrarre turisti con l’aiuto di manifestazioni come questa, capace di unire gusto e tradizioni”.

Proseguono, intanto, i preparativi per la “Festa dei Colori” che si svolgerà nel fine settimana del 15 e 16 settembre, con i grandi carnevali del Mediterraneo, quelli di Acireale, Misterbianco e Malta che si incontreranno a Capo d’Orlando in un trionfo di colori, musica e divertimento.