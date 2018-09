Export: Assindustria Venetocentro, a Padova e Treviso performance da record (3)

18 settembre 2018 12:04

(AdnKronos) – “La performance brillante nel primo semestre non ha nulla di ‘miracoloso’ – dichiara Marco Stevanato, Vicepresidente di Assindustria Venetocentro con delega all’Internazionalizzazione – ma è la conferma della forza del nostro export, che dalla crisi del 2008 è stato in grado di riadattarsi, migliorare la qualità, aumentare la specializzazione del prodotto e orientarsi sempre più verso mercati a maggiore potenziale. C’è fame di Italia nel mondo e ce ne sarà sempre di più, in Paesi-continenti come Cina e India, ma anche in aree più vicine come Mediterraneo, Medio Oriente, Golfo, Africa”.

“Intercettare questa nuova domanda è la sfida, a patto però di saper leggere i mercati e avere un approccio strutturato alle scelte di internazionalizzazione delle Pmi. Da qui l’impegno di Assindustria Venetocentro: vogliamo dare alle Pmi cultura e strumenti per crescere all’estero, con l’obiettivo di aumentare la quota di quelle stabilmente esportatrici. Resta strategica la collaborazione con le istituzioni, dal ministero dello Sviluppo economico ad agenzie come Sace e Ice. Il Piano straordinario per il Made in Italy è una best practice che ha dato risultati positivi, è importante agire in continuità per dare respiro alle politiche di promozione, e rendere il Piano ‘strutturale’ nella legge di Bilancio del Governo”.