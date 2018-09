Export: Assindustria Venetocentro, a Padova e Treviso performance da record (2)

18 settembre 2018 12:04

(AdnKronos) – Incoraggiare questa vocazione e sostenerla, sotto il profilo formativo, manageriale e degli investimenti, diffondere un approccio strutturato alle scelte di internazionalizzazione delle Pmi e aumentare il numero di quelle stabilmente esportatrici, sono gli obiettivi di ‘Explora Mercati”, il nuovo servizio di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso per la selezione dei mercati ad alto potenziale e la ricerca di clienti esteri, progettato e realizzato ‘a misura’ di Pmi, per dare un supporto specialistico e personalizzato, sia alle aziende che approcciano i mercati esteri per la prima volta, sia a quelle che già esportano e intendono ampliare la propria rete di vendita.

I contenuti del nuovo servizio, gratuito per tutte le imprese associate, saranno illustrati nel corso dell’incontro ‘Obiettivo Export”, in programma mercoledì 19 settembre, alle ore 14.30 presso la sede Assindustria Venetocentro di Treviso e giovedì 20 settembre, alle ore 9.30 presso la sede Assindustria Venetocentro di Padova.