Reggio Calabria, lavori agli impianti Enel: domani disagi in città, ecco in quali zone

9 settembre 2018 12:05

Al via a Reggio Calabria lavori urgenti alla rete elettrica, ecco quali zone saranno interessate dal momentaneo disservizio durante la giornata di domani

Il Comune di Reggio Calabria comunica che, a causa di lavori urgenti di riparazione da effettuarsi nell’impianto Enel ubicato in via Molinello da parte della Società, nella giornata di domani dalle ore 10:30 alle 17:30, sono previsti disservizi nel comprensorio Modena, San Sperato, San Lorenzello, Cataforio e zone adiacenti. Enel segnala che durante i lavori l’erogazione di energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata e pertanto invita i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.