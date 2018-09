Elezioni Gioia Tauro, Rinascimento Gioiese: “non partecipiamo, sono urne improvvisate”

22 settembre 2018 22:01

Sono state presentate oggi le liste con i relativi candidati sindaco per le elezioni comunali di Gioia Tauro che si terranno il 15 ottobre prossimo. Rimane fuori dalla competizione il Movimento Rinascimento Gioiese.

“Cari concittadini, sono state oggi presentate le liste dei candidati a sindaco. Dopo aver ascoltato le varie proposte, abbiamo deciso, coerentemente coi nostri princípi, di declinare qualunque offerta. Il bene di Gioia Tauro prima di tutto, pertanto riteniamo prive di senso queste elezioni “improvvisate”, viste le condizioni in cui versa oggi l’ente. Bilanci da approvare, emergenza finanziaria a cui far fronte, assenza di chiarezza riguardo l’ultimo scioglimento disposto dal Ministro degli Interni. Pur apprezzando l’eroico coraggio dei concittadini candidati, riteniamo che sarebbe stato più opportuno un fronte comune in dialogo con la collettività, per affrontare coralmente l’emergenza democratica ed amministrativa Di Gioia Tauro. Rinascimento Gioiese continuerà la sua azione di coesione e dialogo tra cittadini tramite iniziative culturali, sociali e politiche, per far rinascere Gioia Tauro non basta una X su una scheda elettorale”. E’ quanto afferma in una nota la Dr.ssa AnnaLuana Tallarita.