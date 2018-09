Maxi controlli dei carabinieri: rinvenute 3 piantagioni di droga nel vibonese

3 settembre 2018 22:00

Continuano incessanti i rastrellamenti dei Carabinieri: rinvenute altre 3 piantagioni in Nardodipace

Nel corso della mattinata odierna, 03 settembre 2018, i militari della Stazione di Nardodipace, unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, al Gruppo Forestale Carabinieri di Mongiana e con il supporto dell’elicottero dell’8°Elinucleo di Vibo Valentia, hanno rinvenuto in località “La Traversa” tre piantagioni di canapa indiana. Le piantagioni, anche in questo caso non comunicanti tra di loro e autoalimentate grazie ad un sistema di irrigazione a goccia, erano suddivise in:

– 1ª Piantagione per un totale di 350 piante suddivise in 4 terrazzamenti;

– 2ª Piantagione per un totale di 560 piante suddivise in 5 terrazzamenti;

– 3ª Piantagione per un totale di 170 piante suddivise in 3 terrazzamenti,

tutte posizionate in territorio impervio e difficile da raggiungere. In totale, le oltre 1000 piante, tutte particolarmente rigogliose, con un altezza media compresa tra i 2 e i 5 mt, avrebbero fruttato sul mercato illegale più di 200000 euro. Tutte le piante, anche in questo caso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia, sono state distrutte previo un campionamento. Anche tale operazione si inserisce in un più ampio contesto di controllo del territorio finalizzato alla repressione di questa tipologia di reato anche in un territorio particolarmente impervio quale quello montano delle Serre Vibonesi.