Messina, il Cineforum Don Orione e la Multisala Apollo presentano la stagione cinematografica

21 settembre 2018 10:54

Il Cineforum Don Orione e la Multisala Apollo di Messina presentano l’edizione 2018/2019 delle rispettive stagioni cinematografiche e gli eventi d’arte e culturali in programma

Cineforum nel segno della qualità cinematografica. Martedì 25 settembre, alle ore 9.45, nella Sala Fellini del Residence CineApollo di Messina, in via San Filippo Bianchi n. 23, il Cineforum Don Orione e la Multisala Apollo presentano in conferenza stampa l’edizione 2018/2019 delle rispettive stagioni cinematografiche e alcuni eventi d’arte e culturali. Interverranno Loredana Polizzi, imprenditrice della Multisala Apollo, il presidente del Cineforum Nino Genovese, storico del cinema, e Giuseppe Corallo, componente del Direttivo.