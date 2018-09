“Domeniche Agatensi”: appuntamento di domenica 30 settembre

28 settembre 2018 09:46

Domenica partirà il terzo appuntamento delle “Domeniche Agatensi”, ovvero le passeggiate culturali al sito archeologico di Motta Sant’Agata, tra Cataforio e San Salvatore sulle colline reggine

Domenica 30 settembre p.v. alle ore 17.00 partirà il terzo appuntamento delle “Domeniche Agatensi”, ovvero le passeggiate culturali al sito archeologico di Motta Sant’Agata, tra Cataforio e San Salvatore sulle colline reggine. “Erbe officinali e curative. Patrimonio botanico santagatino”, con il professore Antonino Zema alla scoperta del ricco patrimonio botanico, in particolare delle numerose erbe officinali, presenti sulla rupe e nell’intera Vallata Quasi a ricordo dei monaci anacoreti che un tempo abitavano il territorio, cibandosi e curandosi di erbe medicamentose, si ritrovano nei dintorni molte specie officinali, che caratterizzano il paesaggio con i loro colori e profumi. Assenzio, Valeriana, Salvia e moltissime altre che nel pomeriggio di domenica, con la guida esperta del professore Zema, impareremo a riconoscere ed apprezzare. Tutti gli appuntamenti (dal 16 settembre scorso sino al 18 novembre p.v.) sono organizzati dalla Pro Loco Reggio Calabria San Salvatore, associazione che ufficialmente ha in gestione il sito, con il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia. Rientrano nelle attività di “salvaguardia, valorizzazione e promozione dei siti archeologici presenti sul territorio comunale”, così come previsto dall’accordo sottoscritto e formalizzato dalla Pro Loco lo scorso 3 luglio in seguito alla partecipazione al bando Pubblico indetto dal Comune di Reggio Calabria.