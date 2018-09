Differenziata a Reggio Calabria, Pizzimenti: “Ristabilita la verità dei fatti”

1 settembre 2018 13:48

Raccolta differenziata a Reggio Calabria, Pizzimenti (FI): “Ristabilita la verità dei fatti, continuiamo a lavorare per il bene comune”

“Apprezziamo l’onesto intervento del presidente del Consiglio Demetrio Delfino, in merito alla seduta della Commissione Programmazioni e Servizi Generali, con cui ha ristabilito la verità de fatti, sottolineando anche il concreto contributo apportato con la proposta DifferenziAMOla2.0”

È quanto dichiara Nuccio Pizzimenti del Coordinamento Enti Locali di Forza Italia, sottolineando che “Le sane prassi di una buona politica amministrativa che punta sul bene comune e il miglioramento della qualità di vita di una Città, non possono che fondarsi sul dialogo e sul confronto.

“È proprio quest’idea – continua Pizzimenti – che anima il nostro operato proteso esclusivamente al bene della collettività. Su questa strada – spiega ancora l’esponente di Forza Italia – intendiamo proseguire, consapevoli, della necessità che solo attraverso un dibattito intellettualmente onesto, e a piu voci, meglio se discordanti, si possa arrivare alla costruzione di un futuro di qualità per la nostra amata Reggio. Il qualunquismo di quanti non reggono il confronto delle idee in spregio alle regole di un dibattito corretto rivolto all’interesse pubblico – conclude Nuccio Pizzimenti non ci fermerà dal continuare a svolgere il nostro ruolo di ascolto delle esigenze del territorio, perché l’unica motivazione che anima il nostro percorso è il bene comune e l’interesse della gente”.