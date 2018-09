11 settembre 2018 20:04

I Democratici della Piana a Taurianova per una due giorni di dibattiti in piazza Mercato

I Democratici della Piana si ritroveranno a Taurianova in piazza Mercato (ex pescheria), per una due giorni di dibattiti, confronto e proposta. Una festa che il Pd ha voluto organizzare nel segno della partecipazione e del dialogo, ponendo al centro le prospettive e le sfide che attendono il territorio calabrese e, in modo particolare, l’area della Piana. Il via domani, mercoledì 12 settembre alle ore 18 con l’inaugurazione della Festa. A seguire, alle 18.15, il programma entrerà nel vivo dei lavori con il dibattito dal titolo “L’alternativa nasce dai territori. Il Pd e il centrosinistra per la Calabria e per l’Italia”. Interverranno Salvatore Spinelli, Giovanni Puccio, Demetrio Battaglia, Sebi Romeo, Nicola Irto e Mario Oliverio. Chiuderà la prima serata della Festa dell’Unità, lo spettacolo musicale ad opera della “Tore Lombardo Band”. Il futuro della Piana, “Le sfide di oggi e di domani”, sarà al centro del confronto che andrà in scena giovedì 13 settembre (inizio ore 18). Parteciperanno al dibattito Fabio Scionti, Ottavio Amaro, don Pino Demasi, Maria Teresa Fragomeni, Domenico Battaglia, Giuseppe Falcomatà e Francesco Russo. All’incontro, che sarà moderato dal giornalista Carmelo Nicotera, interverranno inoltre sindaci e amministratori comunali della Piana, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria. Chiuderà la due giorni lo show musicale (ore 21) “Spicy Soul”, revival italiano, smooth and swing.