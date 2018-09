Messina, De Luca pensa già a nuove elezioni: “Voglio la maggioranza assoluta in consiglio”

Non un passo indietro dal primo cittadino sull’ultimatum dato ai consiglieri comunali: “Mi dimetto e inizio la mia campagna elettorale a sindaco di Messina ad aprile 2019”

Per il sindaco di Messina “u pisci feti da testa“. Non un passo indietro dal primo cittadino sull’ultimatum dato ai consiglieri comunali. Se il consiglio comunale non reagirà positivamente alle richieste avanzate da sindaco e giunta, ovvero modificare il regolamento comunale, adattando i tempi dell’aula a quelli della nuova Amministrazione, De Luca andrà a casa e si ricandiderà per le prossime elezioni. “Una città risorge se tutti fanno la propria parte. Ed il Consiglio Comunale si vuole adeguare al Nuovo corso legittimamente impresso dal sindaco che ha il diritto dovere di dettare i tempi dell’azione amministrativa? In caso affermativo: noi abbiamo formulato la nostra proposta e già sono passati inutilmente 4 giorni ed aspettiamo una seria controproposta per farla esaminare entro i prossimi sei giorni al consiglio comunale. In caso di non riposta o risposta negativa: mi dimetto ed inizio la mia campagna elettorale per ripresentarmi a sindaco di Messina ad aprile 2019 nella speranza che la comunità scateni il Catemoto e consentirmi di avere nel consiglio comunale la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali”.