Dimissioni De Luca, è bufera per l’annuncio shock del sindaco di Messina. Art.1: “Inaccettabile ricatto politico, gravissimo giocare sulla testa della città” 

28 settembre 2018 13:11

Bufera a Messina per l’annuncio di dimissioni del sindaco. Dura condanna di Articolo Uno: “Approccio spregiudicato, irresponsabile e ingiustificabile. De Luca la smetta di tenere sotto scacco la città”

“Apprendiamo con sconcerto del fatto che il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha presentato le proprie dimissioni a far data dall’8 Ottobre.

Al di là delle scelte sin qui compiute e dei molti annunci sbandierati ai quattro venti, questa ennesima provocazione del “primo cittadino” è inaccettabile.

Messina è la tredicesima città d’Italia, un territorio vasto, oltre 200mila abitanti, una storia gloriosa e un futuro da costruire. Questa comunità non merita di essere trattata così.

Siamo forse di fronte all’ennesima minaccia nei confronti del Consiglio Comunale, contando sulla paura dei consiglieri di vedere sciolto il consiglio a pochi mesi dall’elezione. È inaccettabile far assurgere il ricatto politico a modalità di governo di una città grande e complessa come Messina.

De Luca ha avuto l’onore di poter guidare la nostra città e dovrebbe rispondere con la responsabilità di chi prova, insieme alle altre forze politiche, sociali, sindacali, a costruire una prospettiva di rilancio della nostra comunità. Invece preferisce la guerriglia mediatica: rifugge dal confronto. Non è il primo Sindaco di Messina a non avere i numeri in Consiglio Comunale, ma ne’ Providenti ne’ Accorinti hanno avuto questo atteggiamento, minacciando dimissioni ad ogni piè sospinto.

De Luca ha sbandierato ai quattro venti l’amore per la nostra sventurata città, ha dichiarato che si sarebbe occupato anima e corpo al suo rilancio. Ora dice di lasciare. Forse preferisce la più comoda poltrona all’Assemblea Regionale Siciliana? Perché nonostante le roboanti dichiarazioni, il Sindaco non si è dimesso da Parlamentare Regionale come aveva precedentemente dichiarato?

De Luca la smetta di provare a tenere sotto scacco la città, la finisca di minacciare dimissioni ogni due settimane – anche perché diventa sempre meno credibile.

Messina è una città in grande difficoltà, con tanti problemi vecchi e nuovi, ha bisogno di una comunità che, insieme, riprenda in mano il suo destino. Con o senza De Luca“- è quanto dichiara Domenico Siracusano, Coordinatore Provinciale di Articolo UNO MDP.