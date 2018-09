Dama: Salento D’Amare, i damisti de “il bianco e il nero” conquistano Lecce

3 settembre 2018 17:34

La due giorni damistica leccese si conclude con un primo e un secondo posto per gli atleti de “il bianco e il nero” che però hanno già archiviato i loro successi per pensare già ai prossimi appuntamenti di fine settembre ad Adrano (CT) e di ottobre a Messina

Sabato 1 e domenica 2 settembre si è svolta a Lecce una due giorni damistica caratterizzata da due distinte competizioni: una della specialità di dama internazionale e una di italiana. La manifestazione organizzata dall’A.s.d. “Dama Lecce” giunta quest’anno alla sua ottava edizione, ha visto la partecipazione di damisti provenienti da Puglia, Calabria, Valle D’Aosta e Veneto. Nella giornata di sabato si è svolta la gara di dama internazionale che ha visto la partecipazione di venti damisti che si sono affrontati in un girone unico disputando cinque turni di gioco al termine dei quali è risultato primo classificato Francesco Gitto, Grande Maestro e Campione italiano assoluto 2016 di Dama Italiana, il secondo posto è invece ad appannaggio del presidente dell’A.s.d. “il bianco e il nero” Antonino Cilione, che termina la sua gara imbattuto, chiude il podio Paolo Faleo, Grande Maestro e Campione italiano assoluto 2007 di Dama Italiana. Nella Giornata di domenica si è svolta invece la gara di dama italiana alla quale hanno preso parte 40 damisti suddivisi in quattro gruppi di gioco. Ed è proprio in questa specialità che per “il bianco e il nero” del Presidente Cilione, arriva la soddisfazione più grande, infatti, il giovane Andrea Amaddeo, studente della III D del Liceo Classico Tommaso Campanella, domina fin dal primo turno di gioco il gruppo provinciali, conquistando così il gradino più alto del podio e coronando al tempo stesso una stagione non ancora conclusa, già ricca di numerosi piazzamenti. Per lui un’ulteriore soddisfazione nella giornata di sabato, quella di aver fermato sul pareggio a Dama Interazionale uno dei suoi damisti preferiti, Paolo Faleo. La due giorni damistica leccese si conclude dunque con un primo e un secondo posto per gli atleti de “il bianco e il nero” che però hanno già archiviato i loro successi per pensare già ai prossimi appuntamenti di fine settembre ad Adrano (CT) e di ottobre a Messina.