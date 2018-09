Cuffaro all’Ars, insorge il M5S: “Assurdo place di Fava, si accoglie con tappeto rosso chi ha favorito la mafia”

7 settembre 2018 20:32

La deputazione messinese cinquestelle insorge contro le dichiarazioni di Fava: “Cuffaro non deve mettere piede all’Ars”

”Ars schizofrenica, da un lato approva, giustamente, la legge in memoria delle vittime di mafia, dall’altro si affanna a srotolare il tappeto rosso davanti a chi la mafia l’ha favorita. E con l’assurdo placet di Fava, ovvero del presidente della commissione antimafia’‘. Commenta così la capogruppo del M5s all’Ars, Valentina Zafarana, l’arrivo all’Ars di Cuffaro in qualità di relatore ad un convegno sui detenuti. ”L’uscita pubblica di Fava nei panni di avvocato difensore di un condannato per fatti di mafia – afferma la deputata di Messina – è assolutamente inopportuna. Da lui, dal presidente della commissione antimafia, ci saremmo aspettati una posizione diametralmente opposta. Cuffaro avrà pure pareggiato i conti con la giustizia, non certo con la nostra terra, martoriata da cosa nostra. La sua presenza all’Ars doveva essere accuratamente evitata”. ”Le parole di Fava – ha proseguito il deputato regionale Antonio De Luca e componente della commissione antimafia del M5s – sono gravissime, perché rischiano di assimilare nell’immaginario collettivo la figura di Totò Cuffaro, dominus incontrastato delle istituzioni regionali fino a qualche anno fa, a quella di uno scippatore qualsiasi. No caro Fava non funziona così. Troppo comodo. La politica, quella vera, deve avere la forza e il coraggio di condannare apertamente e con forza chi tradisce la fiducia dei siciliani. Cuffaro ha tradito la fiducia dei siciliani, favorendo il più grande nemico della Sicilia, e per questo non deve più mettere piedi all’Ars’‘.