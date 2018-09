9 settembre 2018 15:46

Si è svolto oggi un allenamento mattutino per il Crotone

Allenamento mattutino al centro sportivo quest’oggi per gli squali. Il gruppo ha iniziato la seduta alle ore 9, sessione basata su un robusto allenamento fisico ed atletico incentrato sulla corsa e sul lavoro di forza sulla sabbia e palestra. Al termine dell’allenamento mister Stroppa ha concesso ai giocatori due giorni di riposo. Il ritorno in campo è previsto per mercoledì pomeriggio al centro sportivo ‘Antico Borgo’ per prepararsi al meglio al match di lunedì sera in casa del Livorno.