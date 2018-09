Nebrosport, superato il test alla cronoscalata monte Erice

17 settembre 2018 22:00

Nell’anniversario dei 60 anni della Cronoscalata Monte Erice, la scuderia Nebrosport non ha sfigurato ed è tornata a casa con un trofeo conquistato. Sulle salite trapanesi della gara svoltasi il 15 e 16 settembre 2018, il sodalizio santangiolese è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Grazie alla prestazione di Antonello Foti, unico portacolori Nebrosport sceso in gara, la scuderia può dirsi soddisfatta dell’andamento finale. Il pilota umbertino, è infatti riuscito a piazzarsi sul terzo gradino del podio di classe E1 1600 e 64esimo assoluto con la sua Peugeot 106. Un risultato che fa ben sperare in vista della prossima stagione, considerati i nuovi aggiornamenti apportati alla vettura.