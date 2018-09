1 settembre 2018 17:30

Il black out delle telecamere di Autostrade, che non hanno ripreso il momento del crollo del ponte Morandi, non è stato causato da una manomissione

Il black out delle telecamere di Autostrade, che non hanno ripreso il momento del crollo del ponte Morandi, non è stato causato da una manomissione. E’ quanto emerge dalle indagini della squadra mobile di Genova che ha risolto il giallo sul video interrotto.