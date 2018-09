2 settembre 2018 11:00

Serie B: rinviata la partita del Cosenza. Del Giudice: “da rappresentante dei cittadini ritengo non sia accettabile quanto accaduto ieri”

A seguito della spiacevole situazione di ieri il consigliere comunale Sergio Del Giudice chiede le dimissioni immediate dell’assessore allo sport Carmine Vizza e del direttore ai lavori Ing Reda Antonio: “da rappresentante dei cittadini ritengo non sia accettabile quanto accaduto per la partita del Cosenza. Senza entrare nel merito sportivo e delle condizioni del manto erboso, crediamo vadano sottolineate disorganizzazione e pressappochismo senza precedenti. Vizza vada via”.