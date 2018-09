20 settembre 2018 07:48

In corso operazione che vede impegnati oltre 50 carabinieri del comando provinciale di Cosenza

Dalle prime ore della mattinata è in corso un’operazione che vede impegnati oltre cinquanta carabinieri del comando provinciale di Cosenza, con ausilio di unità cinofile, che stanno dando esecuzione a 6 misure restrittive, emesse dal gip presso il tribunale di Castrovillari nei confronti di altrettanti soggetti per i reati di rapina e tentata estorsione in concorso. Ulteriori dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata.