CONI Calabria: nutrita partecipazione al Seminario organizzato dalla FIBa e dalla SdS

27 settembre 2018 10:16

Altra iniziativa all’interno del Salone Granillo della Scuola Regionale dello Sport Calabria, diretta dal Prof. Mimmo Albino, con il Seminario organizzato dalla FIBa e dalla Scuola Nazionale dello Sport dal titolo “Dirigere lo Sport – la Gestione Sostenibile di una Associazione Sportiva Dilettantistica”. Nutrita presenza al corso, intenso nella sua strutturazione, da parte di chi ha a cuore lo sviluppo strategico di un’organizzazione sportiva, analizzando il quadro normativo e l’evoluzione del contesto sportivo, l’identità e la rendicontazione sociale. Dinamica come tutte le iniziative della Scuola Regionale dello Sport la giornata di formazione, per la quale ha manifestato il proprio apprezzamento il Presidente C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero impegnato con il Trofeo CONI Kinder + Sport 2018, ha visto partecipare attivamente i corsisti, con quesiti, dubbi e perplessità a cui hanno risposto i docenti della Scuola Nazionale dello Sport Giovanni Esposito, Segretario Generale FIBa e il Dott. Commercialista Fabio Romei, alla presenza del Delegato Regionale FIBa Adelino Liuzzi. A conclusione della pausa pranzo i docenti hanno ripreso i lavori scendendo nel particolare della gestione amministrativa e fiscale delle A.S.D., sottolineando l’importanza della collaborazione in ambito sportivo e le buone prassi da seguire con accorgimenti e soluzioni utili nella quotidianità. Dopo questa iniziativa del CONI Nazionale, calata sul territorio calabrese a riprova delle attenzioni rivolte al Comitato, il prossimo appuntamento della Scuola Regionale dello Sport Calabria sarà il seminario dal titolo “Mental Coaching nello Sport”, sabato 6 Ottobre 2018, in cui si approfondiranno diverse tematiche tra cui: psicologia applicata allo sport, atteggiamenti e competenze dell’allenatore e strategie e tecniche d’intervento per migliorare l’autocontrollo.