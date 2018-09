La Compagnia CarMa di Reggio Calabria porterà in scena al Teatro Augusteo di Napoli “1861 – La brutale verità”

30 settembre 2018 21:17

La compagnia CarMa di Reggio Calabria porterà in scena “1861 La brutale verità”. L’opera andrà in scena al Teatro Augusteo di Napoli dal 5 al 7 ottobre 2018

La compagnia CarMa di Reggio Calabria porterà in scena “1861 La brutale verità” uno spettacolo di teatro-canzone tratto dal libro “La brutale verità” di Michele Carilli, con musiche e testi dei Mattanza e dello stesso Carilli.

La scena è essenziale, occupata da pochi elementi scenici e dagli strumenti musicali, tutti presenti dall’inizio alla fine così come i quattro interpreti. Sullo sfondo si stagliano tre bandiere, quella del Regno delle Due Sicilie, quella italiana e quella dello Stato sabaudo. Le luci, volutamente tenui, creano un’atmosfera soffusa e si concentrano di volta in volta sugli interpreti sottolineando i vari momenti con graduali passaggi cromatici. Attraverso l’alternanza tra parti recitate e cantate, si ripercorre la storia del periodo pre e post unitario, dalle condizioni economiche del Regno delle Due Sicilie alla spedizione dei Mille, dal brigantaggio alla repressione attuata dal Regno d’Italia appena sorto.

“Un lavoro di elevato livello sul piano storico e culturale: 1861 La brutale verità. Un grido di protesta e di dolore del Sud oppresso e annientato dopo l’unità d’Italia” (dalla motivazione del primo premio ricevuto proprio all’Augusteo).

Da venerdì 5 ottobre a domenica 8 ottobre, andranno in scena per tre attese serate al Teatro Augusteo di Napoli gli attori Lorenzo Praticò e Gabriele Profazio (narratori), la cantante Marinella Rodà (voce e percussioni), i musicisti Mario Lo Cascio (chitarra e percussioni) e Alessandro Calcaramo (chitarra e bouzouki), per la regia di Michele Carilli e di Lorenzo Praticò.