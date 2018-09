San Lucido (Cs), Prima Charter Night del Leo Club Tirrenum Guardia Piemontese

30 settembre 2018 22:46

Il club Leo appena nato arricchisce la compagine associativa in Calabria

Nella splendida e caratteristica cornice di San Lucido si è svolta, presso il ristorante Dragut, la I Charter Night del Leo Club Tirrenum Guardia Piemontese congiunta alla XIX Charter Night, con relativo ingresso di un nuovo socio, del Lions Club Guardia Piemontese Città dei Valdesi, Club padrino del neonato Leo Club. L’evento congiunto Lions-Leo ha avuto luogo lo scorso venerdì 21 settembre. Con la consegna della Charter nasce, così, ufficialmente il primo Leo Club presente sulla costa dell’Alto Tirreno cosentino ed il quarantesimo Club del Distretto Leo 108 Ya che comprende le regioni Basilicata, Calabria e Campania ed è presieduto quest’anno da Pasquale Carbone (Leo Club Palma Vesuvio Est). La manifestazione è proseguita in un clima di serenità e amicizia, nonostante sia stata incastonata dai momenti solenni di rito, culminati con l’atto costitutivo formale della firma della “Charter” da parte dei soci fondatori del Leo Club: Benvenuto Giovanni, De Biase Claudia, De Biase Matteo, Ferraro Anna Pia Rina Michela, Forestieri Alessandro, Grosso Jacopo, Grosso Luca, Introini Gloria, Oggiano Mihaela. Enorme soddisfazione da parte del Presidente del neonato club Leo, Alessandro Forestieri, il quale afferma: “È un onore per me entrare a far parte di questa associazione, sono molto contento delle persone che vi ho trovato e della carica che mi è stata data in questo primo anno sociale. Un ringraziamento speciale lo dedico al nostro Lions Club sponsor per averci dato la possibilità di conoscere ed entrare in questo mondo, per averci trasmesso lo spirito che accomuna tutti i membri di tale associazione, spirito di servizio verso il prossimo e bene per la comunità”. A fare da corona ai giovani soci fondatori, la considerevole presenza di autorità lionistiche che hanno ribadito l’importanza di un lavoro sinergico e partecipato tra Lions e Leo, identificando nella presenza di questi ultimi la continuità del futuro dell’associazione. A presiedere il tavolo delle autorità il Governatore del Distretto Lions 108 Ya Paolo Gattola, il Primo Vice Governatore Nicola Clausi, il Segretario Distrettuale Gerardo Indennimeo, il Cerimoniere Distrettuale Michele Coscetta, il Tesoriere Distrettuale Gaetano Infranzi, il Presidente di circoscrizione Luigi Suriano, il Presidente di zona Andrea Campolongo, il Presidente del Lions Club Guardia Piemontese Città dei Valdesi Giuseppina Greco, il Past Presidente del Club Lions Agostino Scofano, e il Delegato Area Sud-Calabria Leo Yves Catanzaro. Quest’ultimo, in rappresentanza dell’intero Distretto Leo, ha augurato un buon inizio di servizio al giovane Leo Club Tirrenum Guardia Piemontese, ricordando i principi ed i valori che incarnano l’acronimo stesso: Leadership, Experience, Opportunity.