Serie D, ecco la nuova classifica del girone I: Locri e Gela uniche inseguitrici del Bari già in fuga

30 settembre 2018 18:04

Serie D: il Locri vince il derby con il Roccella, vittoria per l’Acr Messina e la Palmese, sconfitta per la Cittanovese a Bari, ecco la calssifica

Si è giocata una giornata spettacolare in Serie D: in particolar modo continua la marcia del Bari, la squadra del presidente De Laurentiis si candida ad essere la netta favorita per la vittoria del campionato. Pubblico delle grandi occasioni al San Nicola, contro la Cittanovese finisce con un netto 3-0 grazie. Il Gela, blitz a Portici per 1-3 e la squadra reggina del Locri, vittoria nel derby contro il Roccella, le uniche inseguitrici del Bari già in fuga. Clicca qui per vedere i risultati.

CLASSIFICA: