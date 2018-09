“Incontro con il Pianoforte” a Cavelese e “Concerto a quattro mani”. Protagonisti i maestri reggini Marra e Bruno

9 settembre 2018 23:00

A Cavalese (Val di Fiemme), dal 9 al 12 settembre 2018 avrà luogo un corso tecnico per accordatori organizzato da A.I.A.R.P. (Associazione Italiana Accordatori Riparatori Pianoforti). L’incontro si terrà presso l’hotel “La Roccia”. Nella giornata di lunedì 10 Settembre alle ore 21 all’interno del palazzo “Comunità di Fiemme” saranno di scena i maestri reggini Paolo Bruno e Luca Marra che si esibiranno in un concerto pianistico cosiddetto a “quattro mani”. Entrambi vantano un curriculum di tutto rispetto, oltre che essere affermati a livello nazionale. Marra è un pianista poliedrico, che nel tempo accompagna al repertorio classico la sua continua ricerca di musica nuova. Interessato alla composizione e all’arrangiamento, si dedica allo studio dell’armonia, orientato verso il pensiero contemporaneo. Inizia gli studi pianistici al Conservatorio “ E.F. Dall’Abaco” di Verona, sotto la guida di Giovanni Catelli, proseguendoli al Conservatorio “G. Verdi” di Milano con Marco Erede e concludendoli al Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria sotto la guida di Domenico Galletta e di Dora Musumeci. Studia Composizione con G. Alessandrini a Verona e R. Fait a Milano. Studia musica Jazz con i pianisti Giovanni Renzo, Riccardo Fassi e si diploma con il pianista Salvatore Bonafede. Segue nel tempo numerosi corsi di perfezionamento e Masterclass tenuti da musicisti di fama internazionale e di differenti orientamenti musicali, oltre a partecipare a seminari di approfondimento e aggiornamento culturale. La sua carriera è caratterizzata da un’intensa e articolata attività concertistica, grazie al repertorio che spazia dai brani classici ai brani jazz, dalle sue personali composizioni ai suoi arrangiamenti. Recensito dai più importanti quotidiani e riviste nazionali, si esibisce per numerose associazioni culturali. Ha partecipato ad importanti eventi e Festival internazionali con un repertorio scelto tra le sue più belle composizioni, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica. Numerose le sue collaborazioni con artisti di chiara fama. È stato ospite di emittenti televisive estere, nazionali e locali. È stato direttore artistico di un importante Festival Internazionale. Docente di armonia e arrangiamento a corsi regionali di “formazione professionale”. Nel 2017 ha tenuto Masterclass di Pianoforte in Italia e nelle Università di diverse città della Cina, dove ha avuto occasione di esibirsi, riscuotendo grande successo. Ha pubblicato due volumi manoscritti ad orientamento didattico. Già docente dal 1986 presso vari conservatori di musica, ha diplomato in Pianoforte tanti giovani, già vincitori di concorsi e avviati al concertismo. Dal 2014 è titolare di cattedra di Pianoforte principale e Improvvisazione allo strumento presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. Paolo Bruno, anche lui calabrese di Reggio, compie gli studi presso il Conservatorio “F. Cilea” diplomandosi con 10, lode e menzione d’onore sotto la guida del suddetto maestro Marra, oggi concertista insieme all’allievo. Prosegue i suoi studi prendendo parte ai corsi di alto perfezionato pianistico tenuti da illustri Maestri: Humberto Quagliata, Bruno Canino, Aldo Ciccolini, Jean Marc Luisada, Roberto Cappello e Andrea Turini. Si esibisce regolarmente in molte città italiane. E’ stato ospite di importanti festival tra cui il Festival Internazionale “Autunno Musicale Palazzolese” (BS), il Festival “Città di San Giovanni Valdarno” (AR), il Festival “Armonie della Magna Grecia” (VV), la “Sala Puccini” del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, la Fondazione “Antonio Carlo Monzino” presso le Sale Panoramiche del Castello Sforzesco di Milano in occasione di Expo 2015 e nelle successive stagioni, la rassegna pianistica “Piano City Milano” nelle edizioni 2016 e 2017 e, di recente, nella Rassegna “Note D’Ambra” (2018) in Ambra (AR) e presso il “Circolo di Società” di Reggio Calabria, proponendo le 4 Ballate di F. Chopin. Si è esibito inoltre con l’orchestra sotto la direzione del M° Michele Manganelli, del M° Pietro Billi, in duo pianistico a quattro mani con il M° Luca Marra nell’ambito della XX Stagione Concertistica del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria e della XIII Stagione Concertistica del Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza, con il quartetto d’archi nell’ambito di “Valdarno Piano Festival” (2017). E’ vincitore di vari concorsi pianistici nazionali ed internazionali: il 1° premio alla II edizione del concorso nazionale pianistico “Guido Monaco” Città di Prato”, il 1° premio nella I edizione del concorso pianistico nazionale Città di Milo (CT), il 1° premio assoluto nella X edizione del concorso musicale internazionale “la Vallonea” in Tricase (LE), il 1° premio nel VIII concorso internazionale “Giovani talenti” in Voghera (PV), 2° premio città di Venetico (Me). E’ titolare della cattedra di Pianoforte presso la Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale di Bucine (Ar). Il duo sarà certamente fiore all’occhiello di una serata del tutto ispirata a gusto e professionalità.