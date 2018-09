Catanzaro: pretende bevande senza pagare e poi minaccia i Carabinieri, arrestato

25 settembre 2018 16:21

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato hanno arrestato un 30enne pregiudicato

Alle prime luci dell’alba di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato, coadiuvati dalle stazioni di Soverato e Chiaravalle Centrale, e dalla polstrada di Soverato, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Gianluca Ierardi, 30enne, pregiudicato, originario di Petilia Policastro.

Nella circostanza, a seguito di richiesta pervenuta sull’utenza di pronto intervento 112, gli operanti si sono recati presso un bar sito nel centro cittadino, ove era stata segnalata la presenza di un soggetto in stato di alterazione che infastidiva gli avventori e il gestore dell’esercizio.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno accertato che il soggetto, poco prima, aveva minacciato di morte il titolare, pretendendo la consumazione di bevande alcoliche senza corrispondere il prezzo di vendita. Lo stesso è stato subito rintracciato nelle immediate vicinanze, mentre cercava di allontanarsi ma, alla vista degli operanti, intenti a procedere all’identificazione, inveiva contro di loro proferendo frasi ingiuriose e minacciose, anche lungo il tragitto per raggiungere la caserma.

Inevitabilmente lo Ierardi è stato arrestato, con l’accusa di violenza privata e minaccia a pubblico ufficiale, e trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Soverato.

Nella mattinata odierna, la 1^sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, senza disporre misure cautelari. Tuttavia, atteso che sul soggetto pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, poiché condannato ad anni 4, mesi 6 e 1200 € di multa per una rapina commessa nel 2008 a Bologna, i militari della Stazione di Soverato hanno proceduto alla notifica del provvedimento e alla successiva traduzione presso la Casa Circondariale di Catanzaro-Siano.