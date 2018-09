Catanzaro: sarà sviluppato al Museo MABOS un progetto di Land Art

30 settembre 2018 21:40

Sarà sviluppato al Museo MABOS della Sila un progetto di Land Art in un’area denominata “La Macchia”

Cento portali, un cerchio, un progetto di Land Art che verrà sviluppato al Museo MABOS lungo il greto del fiume Corace in un’area denominata “La Macchia”. Il progetto di Land Art “LA MACCHIA”, degli artisti Angelo Gallo, Giuseppe Ferrise e Lucy Mey, è a cura di Marilena Morabito con il supporto tecnico di Maria Muscianisi e sarà realizzato con la collaborazione attiva di 100 alunni dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” Bagalati – San Lorenzo di Melito Porto Salvo (Rc).

Gli alunni del De Amicis sono stati coinvolti grazie al Progetto “Land & Art: Ambiente e Creatività” con il contributo del Por Calabria Fers-Fse 2014-2020 Asse prioritario 12 – Istruzione e Formazione – Obbiettivo specifico “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità – fare scuola fuori dalle aule”. Le attività si avvieranno con gli alunni da lunedì 1 ottobre 2018 e si concluderanno con la presentazione del progetto di Land Art “La Macchia” sabato 6 ottobre 2018.

Gli alunni collaboreranno in stretto contatto con gli artisti Gallo, Ferrise e Lucy in coordinamento con la curatrice Marilena Morabito e alterneranno alle attività artistiche anche attività didattiche. In tal modo gli alunni avranno la possibilità di percepire sia con la “mente” che con il “fare” un concetto artistico. Produrranno, insieme agli artisti cento portali realizzati in legno e materiali di riciclo, cento porte che simboleggiano il passaggio da uno stadio materiale ad un altro forse più sublime. Cento portali che verranno installati a formare una enorme circonferenza.

Un cerchio, un grande zero segnato sulla terra come essenza. Lo zero non rappresenta il nulla, ma al contrario “il tutto” e dato che rappresenta il tutto rappresenta anche il nulla. È da questo concetto “per assurdo” che il progetto di Land Art “La Macchia” inizia a prendere forma. È una questione di numeri, dallo 0 si giungerà al 100 con i cento alunni che creeranno, formeranno e produrranno insieme ai 3 artisti e alla curatrice un passaggio ricorsivo che determini la presenza nell’attraversamento, l’importanza del percorso, del viaggio. Il progetto di Land Art “La Macchia” oltre ad arricchire l’enorme spazio espositivo naturale del Museo Mabos verrà inserito all’interno del catalogo annuale del Museo MABOS.

Sabato 6 ottobre “La Macchia”, Cento portali, un grande cerchio, un falò e 100 alunni daranno vita al progetto di Land & Art.