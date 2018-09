13 settembre 2018 18:04

Cataforio: sabato amichevole con il Bovalino. Cantarella in prestito alla Soccer Lab

Prosegue a tappe l’avvicinamento per il Cataforio al primo impegno ufficiale della stagione 2018-2019. I reggini affronteranno sabato 22 settembre la Farmacia Centrale Paola, nel match valevole per la Coppa Divisione. Ieri sera, intanto, nuovo friendly-match contro la Maestrelli e si replicherà con una nuova partita, sabato 15, alle ore 14:30 al “PalaBotteghelle” contro Bovalino. Un altro importante test per Atkinson e compagni che potranno saggiare la propria preparazione. Intanto Giovanni Cantarella è stato ceduto in prestito alla Pro Pelalro Soccer Lab. Il match-winner della finale regionale U18 contro il Futsal Fortuna, per motivi lavorativi ha dovuto intraprendere questa strada ed un grosso augurio viene rivolto da parte della società che detiene sempre la proprietà del cartellino del giovane. Cantarella fa seguito alle cessioni di altri protagonisti del settore giovanile bianconero della passata stagione, come capitan Quattrone, Palumbo ed Errigo che quest’anno vestiranno la maglia della Pol. Futura, sempre con la formula del prestito. Infine la società tutta, la squadra e lo staff tecnico, porgono un grosso augurio di pronta guarigione al Vice-Presidente Mimmo Romeo.