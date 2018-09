Messina, rilascio carta di identità. Interdonato soddisfatto: “Bene la risposta del sindaco”

13 settembre 2018 12:10

Rilascio carte di identità a Messina, Interdonato soddisfatto: “Adesso attendiamo che De Luca dia il via alla sperimentazione”

“Accogliamo con favore che l’amministrazione De Luca, in risposta all’interrogazione formulata dal Gruppo Consiliare Sicilia Futura, intenta a riprendere la strada che aveva iniziato a tracciare con lungimiranza la Dott.ssa Pollicino, dirigente comunale del Dipartimento Servizio al Cittadino, prematuramente scomparsa, che già 2 anni or sono evidenziava la necessità di fornire un servizio di rilascio carte di identità in giorni ed ore non lavorative, valorizzando quindi il personale dedicato mediante la reperibilità.

Attendiamo quindi l’avvio della sperimentazione che l’amministrazione De Luca intende porre in essere come risposta all’interrogazione formulata”- è quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio comunale Nino Interdonato, che insieme ai colleghi De Leo, La Tona e Rotolo, nei giorni scorsi aveva presentato un’interrogazione al sindaco per la riorganizzazione degli uffici comunali in cui chiedeva se primo cittadino avesse intenzione “prima di avviare come da dichiarazioni stampa, una riorganizzazione complessiva degli uffici da concertare con il Consiglio comunale e con le organizzazioni sindacali, disporre sin da subito una riorganizzazione degli uffici prevedendo una turnazione tra I-V-VI Circoscrizione, oltre la sede municipale Zanca, per sospendere rispettivamente un turno pomeridiano a settimana, su base mensile, e dare disposizione di recupero del turno il sabato mattina. Ciò al fine di ampliare i servizi al cittadino, senza gravare sulle casse municipali”.