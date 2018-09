Carrozze intercity sulla linea Jonica: il Ministro Toninelli a Reggio Calabria

28 settembre 2018 22:46

Carrozze intercity sulla linea Jonica: durante il tragitto in treno fino a Melito Porto Salvo, il Ministro incontrerà i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle

In un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si forniscono ulteriori dettagli sulla visita del Ministro Toninelli lunedì a Reggio Calabria. Durante il tragitto in treno fino a Melito Porto Salvo, il Ministro incontrera’ i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle. Alle 13.15 e’ prevista la visita del Ministro Toninelli nella sede della Direzione marittima di Reggio Calabria. Ad accoglierlo ci sara’ il Contrammiraglio Giancarlo Russo, Direttore marittimo della Calabria. Alle 14.30 Toninelli avra’ un incontro con l’ing. Donato Carlea, Provveditore interregionale per la Sicilia e la Calabria, per fare il punto sulle principali opere infrastrutturali e di collegamento in Calabria di competenza del Provveditorato. Alle 15, infine, il Ministro incontrera’ il Contrammiraglio Andrea Agostinelli ed il dott. Antonino De Simone, Commissari straordinari, rispettivamente, delle Autorita’ portuali di Gioia Tauro e Messina.