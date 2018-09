Carceri: Grasso, da Bonafede due macroscopici errori su bimbi detenuti

25 settembre 2018 19:40

Roma, 25 set. (AdnKronos) – “Leggo tra il preoccupato e il divertito la dichiarazione di oggi pomeriggio del ministro Bonafede in merito alla delicata questione delle detenute madri: in una sola frase due errori macroscopici”. Lo dichiara Pietro Grasso di Leu.

“Il primo è quando dice che ‘la parte della riforma dell’ordinamento penitenziario relativa alle madri detenute’ è stata tenuta: non è vero, già dal titolo dell’Atto del Governo si capisce che lo specifico punto (lettera S) è stato tolto, ovvero quello relativo alle misure alternative al carcere. L’unico riferimento alle madri è nella parte sul raggruppamento dei detenuti e riguarda esattamente ciò che vorremmo cancellare: gli asili nido in carcere. Il secondo errore quando si impegna a migliorare questo punto in Commissione: visto che è meno concentrato di alcuni suoi colleghi di Governo lo avviso che l’iter nelle Commissioni si è concluso parecchie ore prima della sua dichiarazione”.

“Non perda tempo a dire inesattezze, vorremmo sapere cosa abbia intenzione di fare: gli assicuro che per liberare i bambini detenuti avrà tutto il mio sostegno”, conclude.