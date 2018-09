Lotta alle frodi alimentari, Carabinieri passano al setaccio le attività commerciali: maxi sequestri e multe nel messinese

3 settembre 2018 13:55

Maxi sanzioni e multe nel messinese: Carabinieri sequestro prodotti agroalimentari per mancata rintracciabilità

Maxi controlli per il contrasto alle frodi nel messinese da parte dei Reparti Carabinieri per la Tutela Agroalimentare (Re.T.A.). A Taormina, Giardini Naxos e Falcone i militari hanno sequestrato complessivamente a 10 ambulanti 108 kg di pesche e 112 di melanzane per mancata rintracciabilità. Contestate 5 sanzioni per un importo di 24 mila euro. Sempre per mancata rintracciabilità, la Compagnia Carabinieri di Milazzo a Lipari ha sequestrato 34,5 kg di capperi presso due esercizi commerciali, sanzioni per 7.800 euro ai commercianti.