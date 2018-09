Capo d’Orlando, voragine in via Torrente Forno: al via i lavori di messa in sicurezza

18 settembre 2018 16:37

Da domani al via i lavori a Capo d’Orlando per la messa in sicurezza e il ripristino del muro d’argine

Intervento di somma urgenza lungo la via Torrente Forno nel tratto in cui, lo scorso fine settimana, si è creata una voragine.

I lavori, eseguiti dalla ditta Alessandra Lenzo di Sinagra, inizieranno domani con l’insediamento del cantiere. Giovedì 20 settembre, poi, si procederà con il previsto intervento di ripristino del muro d’argine e della messa in sicurezza della sede viaria per un tratto di circa 10 metri.

In coincidenza con i lavori, dalle 8 alle 16 di giovedì, sarà necessario procedere al distacco dell’energia elettrica in un’area limitata della via Torrente Forno, visto che i cavi dell’Enel corrono proprio in corrispondenza della zona interessata.