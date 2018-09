Capo d’Orlando Marina tappa del VelaCup

28 settembre 2018 14:39

Equipaggi di barche ma anche semplici appassionati e curiosi, si danno appuntamento per una festa in mare e in banchina durante un weekend, la competizione fa tappa a Capo d’Orlando Marina

La TAG Heuer VELA Cup è la serie di regate organizzate dal Giornale della Vela che porta in mare ogni tipo di barca. Un circuito di raduni velici con il maggior numero di partecipanti in Italia dove, in località tra le più affascinanti del Mediterraneo, proprietari ed equipaggi di barche ma anche semplici appassionati e curiosi, si danno appuntamento per una festa in mare e in banchina durante un weekend. La formula è semplicissima: una competizione velica tra barche di ogni dimensione e foggia, senza limitazioni d’età, senza burocrazia né complicazioni tecniche, con classifiche stilate in base alla lunghezza. E la sera, festa in banchina con musica e buon cibo.

Quest’anno, l’ultima tappa del circuito sarà a Capo d’Orlando Marina che, ad appena un anno dal suo lancio, è già pronta ad ospitare un evento che si preannuncia essere un successo per il grande interesse che sta suscitando. Infatti, sono già oltre 40 le imbarcazioni iscritte alla competizione.

Non solo regata, ma un programma ricco che impegnerà tutto il weekend.

Venerdì 28 settembre verrà inaugurato un villaggio espositivo di prodotti per la nautica, ad ingresso libero e aperto a tutti, e una Mostra dell’usato nautico a cura di broker ed intermediari che presenteranno le proprie imbarcazioni in vendita su pontili riservati per l’occasione. La fiera si protrarrà fino al weekend successivo, 07 ottobre.

Sabato 29, invece, vedrà la partenza della regata che seguirà un percorso costiero di circa 6-8 miglia, tra lo scoglio di Brolo e il faro di Capo d’Orlando, per poi rientrare in marina e festeggiare vincitori e partecipanti con degustazione di prodotti tipici siciliani e un concerto che farà ballare tutti, a cura del Gruppo musicale “La soluzione”.

Da non perdere nel pomeriggio di sabato 29, al termine della veleggiata e prima della premiazione, l’incontro sulla disciplina della vela sportiva in Sicilia con alcuni ospiti d’eccezione, tra cui l’avv. Fabio Colella, componente del Consiglio Federale della Federazione Italiana Vela; Gabriele Bruni, uno dei migliori velisti italiani, con alle spalle tre partecipazioni alle Olimpiadi e alla Coppa America, e il presidente del Circolo della Vela Sicilia di Palermo, primo sfidante alla prossima Coppa America in programma a Auckland nel 2021.

L’ultimo giorno, domenica 30, sarà dedicato sia ai bambini che potranno testare gli O’pen bic insieme alla Scuola vela Milazzo, sia a tutti coloro che vorranno cimentarsi con i SUP (Stand up Paddle) a cura dell’associazione Windsurf Club Messina.

Prezioso per l’intera organizzazione il supporto degli sponsor: Parallelo 38 Charter, Technofluid Group, SìLegnopiù.