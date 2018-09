Capo d’Orlando: ecco la nuova Giunta Ingrillì e le deleghe degli assessori

24 settembre 2018 14:09

Il Sindaco di Capo d’Orlando ha redistribuito le deleghe assessoriali

Il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha proceduto a redistribuire le deleghe assessoriali. Ecco il dettaglio:

Cristian Gierotto (Vicesindaco): Acquedotto, Fognatura, Servizi cimiteriali, Beni Culturali, Servizi esterni, Autoparco, Patrimonio Comunale;

Andrea Paterniti: Pubblica Istruzione, CED, Commercio, Personale, Artigianato, Agricoltura e Pesca, Associazionismo e Politiche giovanili;

Sara La Rosa: Turismo, Bilancio, Finanziamenti, Comunità Europea, Culto, Economato;

Aldo Sergio Leggio: Vivibilità cittadina, Mobilità, Illuminazione, Urbanistica, Polizia Municipale, Protezione Civile.

Il Sindaco Ingrillì ha tenuto per sé le deleghe ai Lavori Pubblici, Servizi Sociali, Pari Opportunità, Rifiuti e Sport.

“Nelle redistribuzione delle deleghe – commenta il Sindaco Ingrillì – ho tenuto conto dell’esperienza e della competenza acquisita da ciascuno degli assessori, nella certezza di mettere a disposizione della comunità una squadra coesa e di qualità. Lavoreremo insieme per perseguire le finalità comuni seguendo le priorità programmatiche individuate. E’ il momento rimetterci al lavoro per Capo d’Orlando”.