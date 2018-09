18 settembre 2018 21:00

Baracche a Messina: trovati gli alloggi provvisori per le sei famiglie sgomberate dalle casette di via Cacciola

L’Amministrazione De Luca ha individuato gli immobili da assegnare in via provvisoria alle sei famiglie sgomberate dalle baracche di via Cacciola a Messina. Domani mattina alle ore 11:00 nella sala ovale- fa sapere il sindaco- si procederà alla notifica dell’ordinanza di sgombero delle baracche con l’assegnazione dell’alloggio provvisorio. Cinque di questi alloggi sono stati individuati tra quelli realizzati dall’ IACP ed uno tra quelli già in uso dell’AMAM.