12 settembre 2018 12:26

Serie C: ecco i calendari, trasferta in Sicilia per la Reggina nella prima giornata di campionato

Serie C calendari- Prima giornata in trasferta in Sicilia, per la Reggina di mister Cevoli. Gli amaranto saranno di scena a Trapani. Le altre calabresi: la Vibonese a Bisceglie, il Catanzaro in casa contro il Potenza, il Rende contro la Paganese. Su CalcioWeb tutti i calendari in aggiornamento.

GIRONE C

1 GIORNATA

Bisceglie-Vibonese

Casertana-Cavese

Catanzaro-Potenza

Matera-Rieti

Monopoli-Catania

Paganese-Rende

Siracusa-Juve Stabia

Trapani-Reggina

Viterbese-Sicula Leonzio

riposa: Virtus Francavilla