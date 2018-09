Calcio da tavolo: il messinese Natolo campione del mondo a squadre under 15

6 settembre 2018 19:13

Grande soddisfazione in casa Messina Table Soccer, Natoli bissa il successo alla World Cup 2018 di Gibilterra

Per la quarta volta consecutiva Riccardo Natoli vince il titolo iridato a squadre ai Mondiali di Calcio da Tavolo. L’atleta messinese, dopo aver vinto con il team Under 12 nel 2015 a San Benedetto del Tronto e nel 2016 a Frameries, poi con la squadra Under 15 l’anno scorso a Parigi-Elancourt, bissa il successo alla World Cup 2018 di Gibilterra. La Nazionale Under 15, guidata dal capitano Francesco La Torre, vince le prime tre gare del girone: 4-0 contro la Spagna (Riccardo batte 1-0 Curro Jimenez), 3-1 contro il Belgio (Natoli gioca nel primo tempo contro Corentin Bouchez uscendo sull’1-2) e 4-0 nel ritorno contro gli spagnoli (Riccardo batte ancora Jimenez per 4-1).

Nell’ultimo incontro del girone contro i belgi l’Italia perde 2-1 (Natoli entra nella ripresa nuovamente contro Bouchez in una gara sullo 0-3 e la porta sul 2-4), ma ha la differenza incontri a favore ed è Campione del Mondo! Nella giornata precedente si erano svolti i tornei individuali e Riccardo Natoli aveva superato brillantemente il girone eliminatorio battendo 2-1 il belga Matheo Gregoire e 5-0 lo spagnolo Manuel Munoz. Ai quarti sconfitto anche l’altro spagnolo Carlos Pinto per 1-0 ma in semifinale il compagno di squadra Leonardo Giudice lo batte 5-0, andando poi a vincere il titolo individuale Under 15. Grande soddisfazione in casa Messina Table Soccer, con il sodalizio giallorosso che si prepara alla nuova stagione anche quest’anno presso i locali dell’Associazione “Antonino Sciarrone” di viale Regina Elena, sotto la scuola Cesare Battisti. Quest’anno la squadra parteciperà alla Serie C, con la stessa formazione dello scorso anno in B (tranne il franco/tunisino Moonj Rouis accasatosi ai belgi del Lions Eugies), completata dai giovani campioni della Juniores, vincitori lo scorso anno di un fantastico triplete (Campionato, Coppa e Supercoppa) e dagli altri tesserati del club. Due gli appuntamenti stagionali organizzati dal club peloritano: il 28 ottobre prima tappa del circuito regionale nel “IV Memorial Alex Diletti”, presso il Parco degli Ulivi di Villafranca Tirrena; altro importante appuntamento sarà infine l’International Open Fistf del 15 e 16 giugno 2019, che si disputerà presso il Main Palace Hotel di Roccalumera. La Federazione Internazionale ha, per il quarto anno consecutivo, assegnato ai messinesi l’organizzazione di questo importante torneo che richiamerà ancora una volta tanti atleti provenienti dall’Italia e dall’estero.